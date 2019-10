Tha sinn a' cur crìch air an t-sreath againn air a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail - a thòisicheas ann an Glaschu a-màireach - le bhith a' toirt sùil air an leabharan beag prìseal sin - Prògram a' Mhòid.

Tha Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a' nis a' feachainn ri leth-bhreac den a h-uile prògram a chaidh fhoillseachadh bhon a chaidh am Mòd a stèidheachadh a thoirt còmhla san ionad aca ann an Dùn Èideann.

Tha Anndra MacFhionghain ag athris.