Aire dhaoine air cion leasachaidh aig coinneimh bhliadhnail

Image caption Bha còrr is 120 neach an làthair aig coinneimh bhliadhnail Sealladh na Beinne Mòire.

Bha cion leasachaidh gu mòr air aire dhaoine aig coinneamh bhliadhnail uachdaran oighreachd Uibhist a Deas, Sealladh na Beinne Mòire.

Chan eil an cathraiche, Màiri Schmoller, a' faicinn slighe fhurasta air adhart le fastadh luchd-obrach leasachaidh, às dèidh do thriùir fàgail ann an 2017.

Thug an ceannard ùr, Darren Mac an Tàilleir, misneachd anns an ùidh a th' aig muinntir na coimhearsnachd anns an uachdran aca, agus chan eil an t-eas-aonta a th' air a bhith a' cuartachadh Stòras Uibhist a' cur cus dragh air.

Tha na bùill ag iarraidh leasachadh fhaicinn 's an àm ri teachd, agus chuala iad gun tèid a' mhaoin choimhearsnachd fhosgladh a-rithist.

Easaonta

'S e bliadhna làn còmhstri agus easaonta a bha aig Sealladh na Beinne Moire ann an 2018.

Ach ma 's ann airson tuilleadh a chluinntinn mun a sin, agus mun rèite dhan tàinig am bòrd na bu traighe air an t-seachdain a thàinig an còrr is 120 neach gu coinneimh bhliadhnail na buidhne, cha chuala iad an còrr agus cha chluinn.

Thuirt Cathraiche Sealladh na Beinne Mòire, Màiri Schmoller, gu bheil an gnothach seachad a-nis.

"A chionn 's, dh'obraich sinn tron obair-eadraiginn 's a h-uile sian, mar sin tha sinn a' dol adhart."

Chaidh ceistean cruadh a thogail aig a' choinneimh mun obair nach deach a dhèanamh ri linn cion oifigearan leasachaidh.

Agus dh'aidich Màiri Schmoller gu bheil tòrr obrach aca ri dhèanamh.

"A bheil daoine gu leor againn?", dh'fhaighnich i.

"Feumaidh sinn daoine ùra fhaighinn 'son an obair a dhèanamh - chan eil ach triùr bhoireannach anns an oifis, 's chan eil sin gu leòr idir", thuirt an cathraiche.

Maoin choimhearsnachd

A' coimhead air adhart ge-tà, chaidh innse gun tèid a' mhaoin choimhearsnachd fhosgladh a-rithist, le 's dòcha dreach as ùr air an ath-bhliadhna.

Chan e sin a' chiad rud a bhios air clàr-obrach a' cheannard ùr ge-tà.

Tha Darren Mac an Tàilleir ag amas air na molaidhean ann an aithisg chonnspaideach a chur an sàs.

"'S e an rud is cudromaiche gum bi beagan seasmhachd ann, agus beagan cinnte a bhith aig luchd-obrach agus aig a' bhòrd, agus aig a' choimhearsnachd san fharsaingeachd gu bheil mise dha-riribh an sàs sa phròiseact seo, agus an seo airson a phutadh air adhart 'son ùine, tha mi an dòchas, gu math fada."

Chan ann an-diugh neo a-màireach a chì a' choimhearsnachd buaidh na rèite neo obair a cheannard ùr.

Ach tha coltas ann gu bheil a' chuid mhòr toilichte gun ann a' dol air adhart còmhla a tha a' bhuidheann.