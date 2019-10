Beàrn ann am buidseat Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid

Tha dùil gum bi beàrn de cha mhòr £2m ann am buidseat Comhairle Earra Ghàidheal is Bhoid ro dheireadh na bliadhna ionmhais.

A-rèir an tomhais às ùire, 's e seirbheisean sòisealta is coireach airson mòran den easbhaidh a tha sin.

An luib an £1.9m a thathar an dùil a bhios a dhìth air a' chomhairle, tha £200,000 a chaidh a chur ri taighean-beaga is pàircean-chàraichean nach eil a' toirt a-steach an t-uamhas airgid, agus cuideachd obair-càraidh air carbadan sgudail.

Thuirt ceannard nan seirbheisean ionmhais, Kirsty Flanaghan, gur dòcha nach bi e comasach buidseat a chothromachadh 'son na bliadhnasa, a dh'aindeoin plana gus na cosgaisean fhaighinn air ais.

Chaidh 41 roghainn a mholadh gus seo a dhèanamh, agus chaidh 24 aca a chur an gnìomh mar tha, le 10 eile an dùil a dh'aithghearr.

Ach chaidh beachd connspaideach gus cosgaisean pàrcaidh àrdachadh san Òban, Latharna, is na h-Eileanan a sheachnadh.

Chuala comhairlichean cuideachd gum bi beàrn luach £19m sa bhuidseat ro 2023.