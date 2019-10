Slighe air adhart airson na h-Ironworks

Image copyright David Stewart MSP Image caption Chur Dàibhidh Stiùbhart BPA, coinneamh air dòigh le diofar dhaoine aig a bheil ùidh ann a bhith cumail an Ironworks a' dol ann an Inbhir Nis.

Tha dòchas gum faighear làrach eile airson ionad ciùil na h-Ironworks ann an Inbhir Nis às dèidh coinneamh eadr stiùiriche an ionaid, buidhnean poblach, is luchd-poileataigs.

Tha an làrach a tha aca air Sràid na h-Acadamaidh fo chunnart, agus planaichean ann taigh-òsta a thogail ann.

Choinnich Stiùiriche na h-Ironworks Caroline Chaimbeul le diofar dhaoine bho Chomhairle na Gàidhealtachd, Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean, is luchd-poileataigs son beachdachadh air àitean eile a bhiodh freagarrach airson ionad ciùil, fius àite eadar-amail.

Thuirt Caroline Caimbeul gur ann leatha a tha a h-uile sian am broinn an togalaich air Sràid na h-Acadamaidh agus mar sin, nam faigheadh iad àite eile, gum biodh na goireasan aca airson leantainn orra mar a tha iad.

Tha diofar thogalaichean aig High Life Highland a dh'fhaodadh a bhiodh freagarrach agus thèid coimhead air na cosgaisean a bhiodh an luib seo, ach tha dòchas gur ann fhathast ann am meadhan a' bhaile a bhiodh an t-ionad air a stèidheachadh.

Cùmaidh Dàibhidh Stiubhart BPA coinneamh le Rùnaire a' Chultair, Fiona Hyslop mun a' chùis air an 29mh Dàmhair.