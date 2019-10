cleachdi ga chur air bhog

Image copyright Bòrd na Gàidhlig

Dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig iomairt ùr aig Mòd Nàiseanta Rìoghail gus luchd na Gàidhlig a bhrosnachadh gus sealltainn dhan t-saoghal gu bheil iad moiteil gu bheil a' Ghàidhlig aca.

Thathar a' brosnachadh luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig gus an taga-hais #cleachdi - no #useit - a chleachdadh nuair a tha iad a' conaltradh le daoine eile gu pearsanta, air na meadhanan sòisealta, air puist-d no air na làraichean-lìn aca.

Faodaidh daoine taic a chumail ris an iomairt cuideachd le bhith a' cur nan samhlaidhean orra fhèin air lainneardan, baidsean no stiocairean, no le bhith a' cur postair suas san taigh no àite-obrach gus sealltainn gu bheil iad mòr às a' Ghàidhlig aca.

Cuimris

Thuirt Shona NicIllInnein, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, gu bheil barrachd is barrachd dhaoine airson Gàidhlig a chleachdadh is ionnsachadh agus thuirt i gu bheil an iomairt seo na dòigh mhath fhurasta gus barrachd dhaoine a bhrosnachadh a' Ghàidhlig a chleachdadh ann am barrachd shuidheachaidhean.

"Bidh sinne aig Bòrd na Gàidhlig am measg an fheadhainn aig a bheil an cànan a nochdas ri càch gu moiteil gu bheil Gàidhlig againn.

"Tha sinn a' smaoineachadh gur e #cleachdi an dòigh as fheàrr gus seo a dhèanamh."

Tha an iomairt ùr #cleachdi coltach ris an sgeama 'Iaith Gwaith' (Cuimris san Àite-obrach) anns a' Chuimris a tha ga chleachdadh sa Chuimrigh gus sealltainn gu bheil seirbheis ri faighinn sa chànan.

Gus an taic a nochdadh airson #cleachdi, bha Coimiseanair na Cuimris Aled Roberts ann an Glaschu gus a thaic phearsanta a nochdadh.

Thuirt Mgr Roberts gu bheil Iaith Gwaith gu math stèidhichte anns a' Chuimrigh a-nis agus tha e na dheagh ghoireas airson luchd-ionnsachaidh, gnìomhachasan agus carthannasan.

"Anns na beagan bhliadhnaichean mu dheireadh, tha e air fàs agus thathar ga chleachdadh ann an dòighean nas fharsainge ann an dòighean bho chompanaidh einnseanaireachd a chruthaich stiocairean vinyl air adan-dìona gu magnatan airson leapannan ann an ospadalan airson sealltainn dè na h-euslaintich a tha ag iarraidh cùraim tron Chuimris.

"Tha mi cinnteach gum bi an aon deagh bhuannachd aig #cleachdi air a' Ghàidhlig agus luchd na Gàidhlig," thuirt e.