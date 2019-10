Prìosan airson athair a dh'aidich gun do chrath e an nighean bheag aige gu bàs

Image copyright Police Scotland Image caption Bha Tòmas Haining 19 nuair a thug e ionnsaidh air Mikayla.

Chaidh binn 8 bliadhna sa phrìosan air athair à Inbhir Nis a dh'aidich gun do chrath e an nighean bheag aige, nach robh ach 23 là a dh'aois, gu bàs.

Chuala an Àrd-chùirt ann an Dùn Èideann air a' mhìos 's a chaidh gun robh Tòmas Haining 19 bliadhna a dh'aois nuair a thug e ionnsaigh air Mikayla a rinn cron mòr air a h-eanchainn.

Dh'eug am pàisde anns an Ògmhìos 2017.

Bha Haining a tha a-nis 22 bliadhna a dh'aois fo chasaid muirt, ach ghabh Luchd-casaid a' Chrùin ri casaid marbhadh le coire.

Cadalach

Air oidhche na h-ionnsaigh bha Haining air a bhith air a chois a' coimhead às dèidh Mikayla leis nach robh i air a bhith gu math 'son là no dhà 's i a' rànaich agus a' fulang leis a' bhuinnich.

Fhad 's a bha a leannan aig an àm, Shannon Davies, na cadal shuas an staidhre, thuirt Haining gun do thog e Mikayla bhon an leabaidh aice airson botal a thoirt dhi ann an uairean beaga na maidne agus rinn e a-mach gun robh i cadalach agus gun mhòthchadh.

Sheall clàr-fon Haining gun robh e air a bhith a' rannsachadh air an eadar-lìon aig an dearbh àm sin, mu leanaban ann an còma agus a' easnachadh, "Dè thachras ma tha leanabh fìor òg air a chrathadh gu cruaidh?"

Image copyright Jasper image Image caption Am flat far an robh Haining a' fuireach nuair a thug e ionnsaigh air an nighinn bhig.

Chaidh luchd-eiridinn a ghairm a-mach ach cha b'urrainn dhaibh am pàisde a dhùsgadh.

Chaidh a toirt dhan ospadal far an deach a cur san ionad dlùth-chùthraim às dèidh dhi greim-cridhe fhulang air sgàth na buille mu a ceann.

Bha i ann an còma, le claigeann agus aisnean briste.

Leigheas

Leis gun robh Mikayla air a leòn cho dona, cha robh coltas ann gun tigeadh i às beò, agus nas fhàide air adhart chaidh a toirt far an innil-taic agus bhàsaich i.

Às dèidh dha a dhol às àicheadh gun robh e air an tè bheag a mharbhadh, dh'innse Luchd-casaid a' Chruin dhan chùirt air a' mhìos 's a chaidh, gun robh iad a' gabhail ris an tagradh aig Haining gun robh e ciontach de mharbhadh le coire, an àite a' chiad chasaid de mhurt a bha air.

A' cur binn de 8 bliadhna sa phrìosan air Haining, thuirt am Morair Pentland: "Le bhith a' marbhadh pàisde ann an ionnsaigh gharbh feumaidh tu a dhol dhan phrìosan airson ùine mhòir.

"Chan eil binn ann is urrainn dhomhsa a chur ort a ni leigheas airson an dochainn a rinn thu."

Thug am britheamh iomradh air mar nach tug an ionnsaigh ach a dhà no trì mionaidean, agus mar a bha an Crùn a' gabhail ris gun deach Haining às a chiall airson ùine ghoirid, gun robh e gun teagamh air ionnsaigh fhòirneartach air pàisde neo-chiontach.

Mhothaich e cuideachd mar a rinn Haining rannsachadh air an eadar-lìon mus do dhùisg e màthair na h-ighne.

Thuirt am Morai Pentland: "S a' chiad dol-a-mach bha thu airson dìon a chur ort fhèin mus deach thu a dh'iarraidh cuideachaidh airson Mikayla."