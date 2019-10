'S e fear à Muile fhèin, Pòl MacFhionghuin, a bhuannaich Railidh Mhuile na bliadhna 'sa.

Tha an railidh a' comharrachadh 50 bliadhna bho thòisich e.

Aig an àm seo tha daoine a togail aire do na tha an tachartas spòrs a cur ri eaconomaidh an eilein, agus e air thuaimse gu bheil an railidh a' toirt mu mhillean not a staigh. Seo Seonaidh MacCoinnich.