Brexit

Tha còmhraidhean eadar oifigich à Breatainn agus an EU a' leantainn sa Bhruiseil an-diugh ann an oidhirp aonta a ruighinn air Brexit. Anns an uair de thìde mu dheireadh ge-tà, tha daoine a tha faisg air an Riaghaltas air innse dhan BhBC gu bheil an cothrom sin airson aonta a' crìonadh. Thathas air a bhith ag amas air aonta a ruighinn ann an ùine airson a chur air beulaibh àrd-choinneimh de cheannardan an EU a-màireach.

Harry Dunn

Dhiùlt pàrantan Harry Dunn, an deugaire a chaidh a mharbhadh ann an tubaist-rathaid ann an Northamptonshire, coinneachadh ris a' bhoireannach a bha a' dràibheadh a' chàir san tubaist. Bha Charlotte Charles agus Tim Dunn san Taigh Gheal a' coinneachadh ris a' Cheann-Suidhe Trump, a dh'innis dhaibh nach biodh Anne Sacoolas a' tilleadh a Bhreatainn. Chaidh innse dhaibh an uair sin gun robh a' Bh-Ph. Sacoolas an ath-dhoras, ach dhiùlt iad coinneachadh rithe, 's iad ag ràdh gun robh iad airson a coinneachadh ann am Breatainn.

An Atmhorachd

Cha tàinig atharrachadh sam bith air ìre na h-Atmhorachd san t-Sultain. A rèir Oifis na Staitistig Nàiseanta bha an ìre aig 1.7% a rèir chlàr an CPI. Thuirt an ONS gun robh ìsleachadh ann am prìs a' pheatroil agus diesel a' ciallachadh nach tàinig àrdachadh air an ìre, ged a chaidh cosgaisean àirneis agus seòmraichean ann an taighean-òsta suas.

Bulgàiria

Chaidh ceathrar a chur an grèim leis na Poilis ann an Sofia ann am Bulgàiria mar phàirt den rannsachadh aca air gràin-chinnidh tron gheama an aghaidh Shasainn oidhche Luain. Dh'fhàg ceann-suidhe Aonadh a' Bhuill-Choise ann am Bulgàiria a dhreuchd an-dè, às dèidh dhan t-suidheachadh a bhith air a chàineadh gu mòr air feadh an t-saoghail.

Tairbeart Loch Fìn

Chaidh gearan a thogail an aghaidh sgeama a tha san amharc airson loidhne dealain ùir ann an Earra-Ghàidheal. Tha dragh air luchd-iomairt gum bi na crainn a bhios a' giùlain na loidhne dealain seachad air an Tairbeart, taobh Loch Fìn, a' milleadh nan seallaidhean faisg air caisteal ainmeil os cionn a' bhaile. Thuirt a' chompanaidh SSEN gun deach cead a thoirt dhan loidhne dealain fo chùmhnant gum biodh iad a' lùghdachadh na buaidhe air cruth-tìre na sgìre.