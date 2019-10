Comharrachadh Chaluim Chille air fàire

Image caption Stèidhich Calum Cille Abaid Eilein Ìdhe nuair a thàinig e a dh'Alba às Èirinn, a' toirt leis na Crìosdaidheachd.

Tha Bòrd na Gàidhlig air planaichean fhoillseachadh airson 1500 bliadhna bho rugadh Calum Cille a chomharrachadh ann an 2021.

Bidh Colmcille1500 a' ruith bhon 7mh Dùbhlachd 2020 gu 7mh Dùbhlachd 2021.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair air a' chomharrachadh an co-bhann le Foras na Gaeilge ann an Èirinn.

"Chan urrainnear cuideam gu leòr a chur air cho cudromach 's a tha Calum Cille ann an eachdraidh na h-Alba," thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona NicIllInnein.

"Thàinig e a dh'Alba aig àm nuair a bha còmhstri fhuilteach a' dol air adhart eadar treubhan de laoich.

"Aig a' cheann thall, dh'aonaich e chan e a-mhàin na Gàidheil, ach cuideachd na Cruithnich, a bha air luchd-ionnsaigh a chumail air ais fad linntean, a' gabhail a-steach fiù 's neart Ìmpireachd na Ròimhe," thuirt i.

Image caption Chaidh an abaid ann an Eilean Ìdhe ath-stèidheachadh san 20mh Linn.

Thuirt am Bòrd gu bheil còmhraidhean a' dol air adhart eadar buidhnean ann an Èirinn, an Albainn Nuaidh 's ann am Manainn air an dòigh as fheàrr air dìleab Chaluim Chille a chomharrachadh.

A bharrachd air Bòrd na Gàidhlig agus Foras na Gaeilge, tha Riaghaltas na h-Alba, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Ealain na Gaeltachta ann an Èirinn, Iomairtean na Gàidhlig ann an Albainn Nuaidh agus Riaghaltas Mhanainn an sàs sa chùis.

Thuirt Ms NicIllInnein cuideachd: "'S e prìomh chuspair Colmcille 1500 còmhlachas, a' brosnachadh dhaoine a bhith a' com-pàirteachadh aig ìre ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

"Bu chòir dha aire a thogail mu dhìleab Chaluim Chille agus mun bhuaidh a bh' aige gus an là seo fhèin air na cànanan agus cultaran Gàidhlig co-roinnte againn.

"Le bhith a' comharrachadh a bhreith an ath-bhliadhna, togaidh e dàimhean, agus cruthaichidh e càirdeasan ùra, ag aonachadh dhaoine le spiorad còmhlachais is co-obrachaidh," thuirt i.