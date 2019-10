Gearraidhean ùra an Earra-Ghàidheal

Dh'fhaodadh gum fulaing seirbheisean ionnsachaidh coimhearsnachd agus taic foghlaim ri linn ghearraidhean ùra aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Tha Comataidh Poileasaidh is Stòras an ùghdarrais a' coinneachadh Diardaoin, airson bhòt air buidseat na Comhairle airson na h-ath-bhliadhna-ionmhais, agus beachd ann gu bheil an dà sheirbheis sin ann an cunnart.

Dh'fhoillsich Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid gum feum iad mu £9.2mn a chùmhnadh sa bhliadhna ionmhais a tha romhainn.

Cha bhi fhios le cinnt aca chun an Fhaoillich dè na gheibh iad de mhaoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba - 's tha sin a' fàgail gum feum comhairlichean roghainnean cùmhnaidh a chomharrachadh an-dràsta.

'S e Ionnsachadh agus Leasachadh Coimhearsnachd tè de dhà sheirbheis a dh'fhaodadh fulang, is call còrr air £250,000 a' tighinn air an t-seirbheis sin.

Tha dùil gum biodh call-cosnaidh an lùib sin, a bharrachd air na 17 cosnaidhean a chaidh a chall mar thà san roinn.

Tha luchd-taic teagaisg cuideachd fon phrosbaig, ann an oidhirp còrr air £300,000 a chùmhnadh.

Thuirt ceannard na Comhairle, Aileen Morton, nach eil roghainnean furasta ann a-niste, agus an t-ùghdarras air na treas gearraidh maoineachaidh as motha an Alba fhulang.

Ma thèid na gearraidhean aontachadh, faighnichidh a' Chomhairle de mhuinntir na sgìre dè na prìomhachasan a th' aca a thaobh sheirbheisean.