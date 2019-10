Image caption Na Red Arrows a' sgèith os cionn port-adhair Steòrnabhaigh

Laigh na Red Arrows ann an Steòrnabhagh oidhche Chiadain an dèidh dhaibh sgèith tarsainn a' Chuain Shiar às a' Ghraonlainn.

Ràinig an 12 itealain cogaidh aig Feachd an Adhair am port-adhair goirid an dèidh 18:00f far an robh daoine air cruinneachadh airson am faicinn.

Tha an sgioba air a bhith air falbh airson faisg air dà mhìos a' taisbeanadh an cuid cleasachd san adhair sna Stàitean Aonaichte agus ann an Canada.

Thuirt an Wing Commander Anndra Keith gun robh e math a bhith air ais ann am Breatann agus a bhith air an t-slighe dhachaigh.

Image caption Na h-itealain cogaidh a' laighe aig Port-adhair Steòrnabhaigh

Thuirt e gu bheil iad dà là nas anmoiche na bha an dùil an dèidh do dhroch shìde ann an ceann a tuath a' Chuain Shiar dàil a chur orra.

Cha robh e san amharc aca a bhith a' cur seachad na h-oidhche ann an Steòrnabhagh, ach bha fios aca nach biodh solas gu leòr ann airson Ionad Feachd an Ahdair ann an Inbhir Lòsaidh a ruighinn.

Thàinig iad às a' Ghraonlainn madainn Diciadain agus stad iad ann an Innis Tìle airson connadh fhaighinn.

A' sgèith aig astar 450 - 500 m.s.u agus leis a' ghaoth nan aghaidh cha b' urrainn dhaibh air a dhol mòran na b'fhaide na an 700 mìle a tha comasach dhaibh gun a bhith a' stad.

Bha iad a' siubhal as aonais an luchd-einnseinnìridh air bòrd air sgàth adhbharan sàbhailteachd air leithid de thurais agus, mar sin, bha aig na pìleatan ri na plèanaichean a dheasachadh airson faighinn air falbh a-rithist.

Tillidh an sgioba dhan ionad aca aig RAF Scamption ann an Lincolnshire Diaordaoin far am bi an còrr den chriutha a' feitheamh riutha. Gheibh iad an nuairsin làithean-saora.