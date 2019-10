Sùil ùr air Taighean-Solais

Image copyright Ian Cowe Image caption Taigh Solais Innis a' Cheap

Thèid sgrùdadh às ùr a dhèanamh air taighean-solais air feadh na dùthcha.

Tha seo mar phàirt de bhliadhna de phròiseactan a' comharrachadh chostaichean is uisgeachan ann an 2020.

Dh'fhoillsich Àrainneachd Eachdraidheil Alba (AEA) gu bheil iad a' dol a dhèanamh an sgrùdaidh air a h-uile taigh-solais aig Bòrd Thaighean-Solais a' Chinn a Tuath, nam measg feadhainn nach eil air an liosta an-dràsta.

Mar phàirt den phròiseact, a mhaireas bliadhna, thèid ath-nuadhachadh a dhèanamh air an liosta de thogalaichean clàraichte airson taighean-solais, agus sùil a thoirt air feadhainn nach eil air an clàradh feuch am bu chòir dhaibh a bhith.

Fiosrachadh

Thèid an rannsachadh a dhèanamh le bhith a' coimhead air fiosrachadh agus dealbhan bho stòras Bhòrd Thaighean-Solais a' Chinn a Tuath, a th' air an cumail sa Chlàr Nàiseanta aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba.

Tha e an urra ri Àrainneachd Eachdraidheil Alba cùram a ghabhail air togalaichean clàraichte, agus 's ann aig Bòrd Thaighean-Solais a' Chinn a Tuath a tha an dleastanas airson cobhair mara anns na h-uisgeachan a tha a' cuairteachadh na h-Alba agus Eilein Mhanainn.

A rèir Philip Robasdan, Iar-Cheannard nan Comharrachaidhean aig AEA, tha mu 150 taigh-solais clàraichte air feadh na dùthcha.

"Tha measgachadh de thaighean-solais ann nach deach coimhead orra airson an clàradh riamh, cuid bho na 1970an agus 1980an, mar sin tha sin air bhioran coimhead orra sin feuch a bheil iad comasach a bhith air an clàradh," thuirt Mgr Robasdan.

Sònraichte

"Le bhith gan sgrùdadh agus a' coimhead a-rithist air na clàran gheibh sinn an cothrom barrachd fhiosrachaidh a thoirt seachad air dè tha ga fagail sònraichte airson gun cuidich seo le bhith a' coimhead às an dèidh san àm ri teachd," thuirt e.

Thuirt Cathraiche Bhòrd AEA, Jane Ryder: "Tha taighean-solais Alba nam pàirt shuaicheanta dè ar costaichean agus ar n-uisgeachan le ceangal làidir aca leothasan a dhealbhaich iad, a dh'fhuirich agus a dh'obraich annta, agus a bhios a' cur feum orra fhathast."

Dh'innis Mike Bullock, Àrd-Oifigear Bhòrd Thaighean-Solais a' Chinn a Tuath, gun robh iad a' cur tòrr cudrom air a bhith a' glèidheadh na h-eachdraidh.

Sabhailte

"Tha gu leòr de na taighean-solais againn còrr is 200 bliadhna de dh'aois, ach tha iad a' cumail orra a' dèanamh na h-obrach a bhathar a' dèanamh nuair a chaidh an togail - airson seòladairean a stiùireadh gu sàbhailte tro uisgeachan na h-Alba agus Eilein Mhanainn," thuirt e.

Bho chaidh a' chiad taigh-solais a thogail an Alba anns an 17mh Linn, tha iad air dreuchd chudromach a lìonadh, a' dèanamh cinnteach gu bheil slighe shàbhailte aig bàtaichean.

'S e aon de na taighean-solais as ainmeile Taigh-Solais Innis a' Cheap, a chaidh a thogail eadar 1808 agus 1811 le Raibeart Stevenson (Seanair Raibeart Louis Stevenson) agus b' e obair mhòr a bha sinn. Tha am fear seo air a chlàradh ann an catagaraidh A.