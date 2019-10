Smachd Aiseagan Earra-Ghàidheal a' gluasad?

Image copyright Getty Images

Beachdaichidh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air cuid de na seirbheisean aiseig a tha iad a' ruith a thoirt seachad do Chòmhdhail Alba airson airgead a chùmhnadh.

Tha ceithir aiseagan a tha gan ruith leis a' Chomhairle fon phrosbaig - eadar Eilean Saoil agus Eilean Èisdeil; eadar Port na h-Apann agus Lios Mòr; Eadar Eilean Saoil agus Eilean Luing, agus eadar Diùra is Ìle.

Thuirt Còmhdhail Alba gun robh ministearan an Riaghaltais deònach na h-aiseagan a ghabhail thairis, fhad 's gun tèid aonta a ruighinn a thaobh maoineachaidh.

Tha a' Chomhairle a' tomhas gum feum iad £9.2m a chùmhnadh sa bhliadhna ionmhais a tha romhainn, 's gun sàbhaladh a bhith a' faighinn cuidhteas uallach nan aiseagan, £1m sa bhliadhna.

Maoineachadh

"Tha e sìmplidh," thuirt Leas-Cheannard na Comhairle, Gary Mulvaney.

"Mar as motha maoineachaidh a th' aig a' Chomhairle, 's ann as motha a gheibh sinn air a dhèanamh do mhuinntir na sgìre.

"Tha sinn a' coimhead ris a h-uile roghainn airson maoineachadh a bharrachd fhaighinn do dh'Earra-Ghàidheal is Bòd.

"Bidh Còmhdhail Alba a' lìbhrigeadh sheirbheisean aiseig do dh'eileanan eile, 's iad air a bhith an urra ri aiseagan sna h-Eileanan Siar o chionn iomadach bliadhna, 's thug iad £20m 's an còrr do dh'aiseagan ann an Arcaibh is Sealtainn.

"Gu follaiseach, feumaidh sinn coimhead ris a' ghnothach a dh'fhaodadh a bhith aig Còmhdhail Alba ann a bhith a' toirt taic do dh'Earra-Ghàidheal is Bòd - sgìre le barrachd eileanan air a bheil sluagh a' fuireach na sgìre comhairle sam bith eile an Alba," thuirt e.

Co-chomhairle

Thèid co-chomhairle a chumail air dòighean air am faodadh a' Chomhairle airgead a chùmhnadh, eadar 28mh Dàmhair agus 16mh Dùbhlachd. Tha dùil ri co-dhùnaidhean sa Ghearran.

Thuirt Còmhdhail Alba, far a bheil seirbheisean aiseig gan toirt seachad le comhairlean ionadail agus compàirteachasan còmhdhail roinneil, gur ann air na h-ùghdarrasan ionadail sin a tha uallach ruith agus maoineachaidh nan aiseagan sin air fad.

"Tha Plana nan Aiseagan ga dhèanamh soilleir gu bheil ministearan Riaghaltas na h-Alba deònach aiseagan a ghabhail os làimh, fhad 's gu bheil aonta ann a thaobh maoineachaidh," thuirt neach-labhairt às leth na buidhne.

"Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas gu dian air fuasgladh maoineachaidh a lorg do Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid eadar 2020 agus 2021 's air adhart, mar phàirt de na còmhraidhean a thaobh a bhith a' gluasad uallach aiseagan na Comhairle gu Còmhdhail Alba."