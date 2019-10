Seacaidean geamhraidh gan sireadh do chloinn

Tha sinn eòlach gu leòr air bancaichean-bìdhe, ach aig Cathair-eaglais an Naoimh Anndra ann an Inbhir Nis, 's e còtaichean geamhraidh tha iad ag iarraidh bho dhaoine.

Thathar gan sireach airson a thoirt do theaghlaichean aig nach eil uiread de dh' airgead seacaidean a cheannachd dhan cuid cloinne.

An-uiridh thug an eaglais seachad còrr is 250 seacaid do chloinn.

Tha na làithean nas giorra is an aimsir a' fàs fuar agus tha dràgh air muinntir na h-eaglaise gum bi tòrr a bharrachd theaghlaichean feumach air taic am-bliadhna.