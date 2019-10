Ofgem a' diùltadh càball nan Eilean Siar

Dhiùlt Riaghladair a' Chumhachd, Ofgem, càball 600 megawatt a cheadachadh airson na h-Eileanan Siar a cheangal ri Tìr-Mòr.

Tha eòlaichean air a bhith ag ràdh gur e sin am meud chàbaill a tha a dhìth airson leigeil le pròiseactan chumhachd ath-nuadhachail sna h-Eileanan a dhol air adhart, agus nach dèanadh an càball ceithir cheud gu leth meagawatt a tha Ofgem a' moladh an gnothach.

Tha Ofgem ag ràdh gur e mar nach dh'fhuair tuath-gaoithe mòr Steòrnabhaigh taic-subsadaidh fo sgeama Contracts for Difference bho Riaghaltas Bhreatainn air a' mhìos a chaidh, as coireach, 's gum biodh cunnart ro mhòr ann do luchd-cleachdaidh nan deadh an càball nas motha air adhart.

Thuirt Ofgem ge-tà, gun robh iad deònach beachdachadh air molaidhean ùra.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne air BBC Radio nan Gàidheal, thuirt Stiùiriche Leasachaidh aig Comhairle nan Eilean Siar. Calum Iain MacÌomhair gur e briseadh dùil a bh'anns a' cho-dhunadh, ach rud ris an robh iad an dùil leis nach d'fhuairedh an taic-subsadaidh san t-Sultain fo sgeama Contracts for Difference.

Ach bha Mgr MacÌomhar toilichte gu bheil Ofgem fosgailte do mholaidhean eadar-dhealaichte.

Thuirt e gu bheil a Chomhairle air a bhith còmhradh ri SSE agus an dà chuid riaghaltas Holyrood agus Westminster feuch an tèid aca air molladh ùr a chur rompa.

A-rèir Mhgr MhicÌomhair, thuirt SSE gum biodh iadsan deònach pàidheadh airson an deifear eadar cosgaisean airson càball 400 megawatt agus fear 600 megawatt.