39 Cuirp ann an làraidh

Thuirt poilis ann an Essex gu bheil fear às Èirinn a Tuath, a tha 25, an grèim fo chasaid mhuirt co-cheangailte ri bàs 39 duine. Chaidh na cuirp fhaighinn ann an cùl làraidh ann an Thurrock sa mhadainn an-diugh. Tha na Poilis den bheachd gur ann à Bulgaria a tha an làraidh a thàinig a-staigh dhan Rìoghachd Aonaichte aig Holyhead ann an ceann a tuath na Cuimrigh bho chionn ceithir làithean.

Brexit

Tha ceannardan an Aonaidh Eòrpaich a' beachdachadh air am bu chòir dhaibh tuilleadh ùine a thoirt do Bhreatainn 'son falbh às an Aonadh. Tha Sràid Dhowning ag ràdh gun iarr Boris Johnson taghadh choitcheann ma 's e agus gun gabh na ceannardan Eòrpach ri dàil eile suas ri trì mìosan. Ged a chuir na Buill-Phàrlamaid taic an-dè ri bile a Phrìomhaire 'son falbh às an Aonadh Eòrpach, chuir iad stad air phlana 'son am Bile a chur troimhe ann an trì làithean ann am àm 'son falbh aig deireadh na mìos.

Ofgem

Thuirt Riaghladair a' Chumhachd, Ofgem, nach urrain dhaibh cead a thoirt do chàball 600 megawatt eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr-Mòr ged a tha eòlaichean gnìomhachais ag ràdh gur e sin am meud càbaill a tha a dhìth agus nach dèanadh an càball 450 megawatt a tha Ofgem a' moladh an gnothach. Tha Ofgem ag ràdh gur e nach d' fhuair tuath-gaoithe mòr Steòrnabhaigh taic-subsadaidh fo sgeama Contracts for Difference bho Riaghaltas Bhreatainn air a' mhìos a chaidh, as coireach, agus gum biodh cunnart ro mhòr ann do luchd-cleachdaich nan deadh an càball nas motha air adhart. Thuirt Ofgem ge-tà, gu bheil iad deònach beachdachadh air molaidhean ùra.

Eilginn

Tha dùil ri fear, 35, sa chùirt ann an Eilginn an-diugh co-cheangailte ri bàs pheinseineir a' bhon-dè. Chaochail Frank Kinnis, a bha 83, san ospadal an dèidh ionnsaigh ann an Coille Birkenhill faisg air Eilginn Diluain. Chaidh dithis eile a dhroch leòn, an t-Urr. Morris Mac a' Ghobhainn agus a bhean, Janette, a tha le chèile 70.

Unite

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Làbarach, Iain Moireach, gun lean e air a' riochdachadh mhuinntir na sgìre aige ged a tha an t-aonadh, Unite, a' feuchainn ri thoirt far na liosta mar thagraiche aig an ath-thaghadh coitcheann. B' e ball Dhùn Èideann a Deas an aon bhall Albannach a bha aig na Làbaraich ann an Westminster eadar 2015 agus 2017 agus e tric a' càineadh a cheannaird, Jeremy Corbyn. Le riaghailtean na pàrtaidh, bidh taghadh ann 'son faighinn cuidhteas ball-pàrlamaid san dreuchd ma 's e agus gum bhòt an treas cuid de na buill ionadail no na h-aonaidhean aig a bheil ceangal ris a' phàrtaidh airson sin. Bidh a' bhòt sin ann a-màireach.

Fracadh

Tha Oifis Nàiseanta an Sgrùdadh a' togail teagamh mun tolladh ris an canar fracking anns an Rìoghachd Aonaichte. Tha an ONS ag ràdh gu bheil fada nas lugha de làraichean ag obair na bha an Riaghaltas a' sùileachadh, agus gu bheil an dòigh tollaidh seo a' call taic a' mhòr-shluaigh.