Corp air a lorg fasig air Abhainn Spè

Thugadh corp às an uisge faisg air bun Abhainn Spè.

Chuir ball den phoball fios air na h-ùghdarrasan às dèidh dhaibh rud air an robh coltas cuirp fhaicinn faisg air bruach na h-àibhne anns a' Ghearmaich.

Chaidh an corp an uair sin a thoirt às an abhainn le sgiobannan teasairginn mhaor-cladaich na sgìre, agus am bàta-teasairginn à Bucaidh.

Thuirt Poileas Alba gu bheil rannsachadh a' leantainn feuch dearbhadh cò a th' ann, 's nach sgaoilear an tuilleadh fiosrachaidh gus an tèid fios a chur air an teaghlach.