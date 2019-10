Sgeama Neach-Ainmichte fo cheist air Ghàidhealtachd

Image copyright Getty Images

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad a' beachdachadh an-dràsta air dè nì iad le sgeama connspaideach an Neach-Ainmichte.

Bha a' Chomhairle air aon de na h-ùghdarrasan ionadail a rinn deuchainn saor-thoileach air an sgeama, far am biodh inbheach clàraichte mu choinneimh gach leanaibh air eagal 's gun èireadh ceist no dragh mun leanabh sin.

Chuir Riaghaltas na h-Alba às dhan sgeama an dèidh riaghladh nan aghaidh ann am Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte.

Ach tha cead fhathast aig na comhairlean a bha san sgeama saor-thoileach cumail orra leis, agus a-niste tha feadhainn ag iarraidh ath-sgrùdaidh air an t-suidheachadh a tha sin.