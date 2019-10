Na deichean mìltean bhradan an Leòdhas air bàsachadh

Image copyright Google

Bhàsaich na deichean mhìltean de bhradain aig tuathanas èisg ann sna h-Eileanan an Iar.

Tha seo a' toirt buaidh air dà làraich ann an Leòdhas air an ruith le Mowi, a bha roimhe aithnichte mar Marine Harvest.

Chan eil e soilleir fhathast dè dha-rìribh an àireamh a chaidh a chall.

Tha obair a' dol air adhart an-dràsta ann an Loch Èireasort 'son an t-iasg marbh a thoirt air falbh.

A rèir na companaidh bha an t-uisge far a bheil na làraichean, Cladach a Tuath agus Cladach an Earra-Thuath, nas blàithe nan àbhaist thar an t-Samhraidh, agus dh'adhbhraich sin trioblaidean le giallan an èisg, a' ciallachadh gun robh iad nas buailtiche fulang le mialan mara.

Cuidhteas

Dh'innis a' chompanaidh Nirribheach an t-seachdain a chaidh gun robh 3% den iasg air bàsachadh.

Thar na trì mìosan mu dheireadh 's e 80% den iasg aig na làraichean seo a tha air maireachdainn beò. Mar as trice bhiodh iad a' sùileachadh 90%.

Thèid am bradan marbh a thoirt gu Tìr-Mòr na h-Alba far am faighear cuidhteas iad.

Ann an oidhirp dèiligeadh ris an dragh mu bhuaidh mhialan mara air stocan èisg fiadhaich dh'òrdaich Riaghaltas na h-Alba gun deadh figearan mu mhialan mara agus na tha de dh'iasg a tha a' bàsachadh rin linn fhoillseachadh bho 2020.

Tha cùid de chompanaidhean, leithid Mowi, a' dèanamh sin gu saor-thoileach mar tha.