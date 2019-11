Tha an SNP ag ràdh gur e cothrom a th' anns an taghadh san Dùbhlachd airson sealltainn gu bheil còir aig Alba co-dhùnadh dè an t-slighe a ghabhas an dùthaich san àm ri teachd.

Cha robh buill a' phàrtaidh aig Westminster uile cinnteach gur e deagh bheachd a bh' ann an taghadh ge-tà.

Bhruidhinn sinn ri ball nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill.