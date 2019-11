Sgeama hydro a' brosnachadh ealain

'S dòcha nach e sgeama Hydro a' chiad rud a bheireadh brosnachadh do dhaoine pìosan ealain a chruthachadh.

Ach 's e sin a rinn sgoilearan bho àrd-sgoil Ulapul.

Dh' obraich iad le neach-ealain stèidhichte 's an sgoil gus ìomhaighean a chruthachadh a tha a' toirt sealladh as ùr air an sgeama Hydro 'Broom Power'. Chaidh na dealbhan an taisbeanadh a-raoir agus bha an tè-naidheachd againn, Shona Nic a' Phiocair an làthair..