Aig mionaid às dèidh meadhan oidhche, oidhche Mhàirt, chaidh Pàrlamaid na Rioghachd Aonaichte ma sgaoil.

Pàrlamaid a shuidh ann am 2017 airson 'ar toirt a-mach às an Aonadh Eòrpach', agus a th'air a bhith ann an amhain bhon uairsin.

Ann am beagan is 5s seachdainean bidh Taghadh Choitcheann ann, feuch am faigh pàrtaidh air choireigin mòr-chuid a leigeas leotha an duthaich a riaghladh agus fuasgladh maireannach fhaighinn air Brexit.

Tha am fear naidheachd poileataigeach, Darren Linc a' toirt sùil air ais air beatha na pàrlamaid.