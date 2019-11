Manach air ath-thagradh a chall

Image caption Tha Mgr Denis "Chrysostom" Alexander a' dol às àicheadh nan casaidean.

Fhuair cùirt ann an Astràilia gum bu chòir sagart Caitligeach a thilleadh a dh'Alba 'son a dhol mu choinneamh na cùirteach.

Bha Denis "Chrysostom" Alexander, a tha 83, uair na mhanach aig seann Sgoil Abaid Chille Chuimein.

Tha ceithir casaidean na aghaidh gun tug e ionnsaighean drabasta air cloinn is gun robh e ri dochann nan aghaidh fhad 's a bha e ag obair san sgoil.

Chaidh a chur an grèim ann an Astràilia bho chionn cha mhòr trì bliadhna.

Strì

Rinn e strì ge-tà, an aghaidh cho-dhùnaidh a chur air ais a dh'Alba 'son a dhol mu choinneimh na cùirteach, is e ag ràdh gu bheil aois is a chuid slàinte a' fàgail gum biodh seo cunnartach dha, 's gum faodadh e a bhith fiù 's ann an cunnart a bheatha.

Ach tha cùirt fheadaralach ann an Astràilia a-nise air an argamaid sin a thilgeil às.

Thathas a' tuigsinn gu bheil 28 làithean aig Mgr Alexander ath-thagradh a dhèanamh.

Tha e a-riamh air a bhith a' dol às àicheadh nan casaidean a tha na aghaidh.