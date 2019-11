Sean bhall Làbarach a' moladh bhòtadh do Bhoris Johnson

Fhad' 's a bha am pàrtaidh Làbarach a' feuchdainn ri delilgeadh ris an naidheachd gu bheil an leas-cheannard aca, Tom Waston, a' fàgail a dhreuchd - nochd fear a bha roimhe na bhall Làbarach, Iain Austin, ag ràdh nach eil Jeremy Corbyn fiot a bhith na Phrìomhaire.

Mhol Mgr Austin cuideachd gum bu chòir do dhaoine bhòtadh airson Boris Johnson.

Thachair seo agus na pàrtaidhean uile a' leanntain len iomairtean taghaidh ann an Alba.