Fearghas Ewing a' coinneachadh ri croitearan

Choinnich Rùnaire na h-Eaconamaidh Dhùthchail, Fearghas Ewing ri croitearan ann an Leòdhas an-diugh gus mìneachadh a thoirt dhaibh air mar a tha an t-airgead àiteachais, maoineachadh convergence, air a roinn.

Tha seo air connspaid adbhrachadh bho chionn ghoirid is croitearean ag ràdh gu bheil tuathanaich air an talamh as fheàrr a' faighinn cus agus nach eil croitearean, a th' air an talamh as miosa, a' faighinn an cuibhreann air a bheil iad airidh.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.