Saoilear aig amannan gur e Brexit an aon chuspair ann an iomairt an taghaidh.

Ach tha staid na h-eaconamaidh a cheart cho cudtromach dhan luchd-bhòtaidh.

Anns na h-eileanan thathas a' sùileachadh gum bi fuasgladh ann an Aonta nan Eilean ann an ùine nach bi fada - rud a thathas an dòchas a bhrosnaicheas leasachaidhean eaconamach.

Tha tuilleadh aig Murray MacLeòid.