Neo-eismeileachd na h-Alba air a chlàr

Le iomairt an taghaidh a' gluasad dhan treasamh seachdainn, tha an SNP agus am Pàrtaidh Làbarach air a bhith a' bruidhinn mu na dh'fhaodadh tachairt le dàrna referendum air neo-eismeileachd na h-Alba - mur a bith mòr-chuid aig aon phàrtaidh as dèidh a' bhòt air an ath-mhios.

Tha am pàrtaidh tòraidheach air a bhith a' bruidhinn mu chòirichean iasgaich na h-Alba as dèidh Brexit agus tha na Lib-deamaich air a bhith a-mach air na planaichean aca airson stad a chuir air atharrachadh na gnàth-shìde.