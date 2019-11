Bhòt ùr am measg luchd-iùil

Tha luchd-iùil aig Pùirt-Adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean gus bhòtadh air tairgse pàighidh ùir bhon chompanaidh.

Thig iomairt-obrach gu ceann fhad 's a tha am pròiseas a' dol air adhart.

Tha eas-aonta mu phàigheadh eadar an t-aonadh Prospect agus HIAL air a bhith a' leantainn fad mhìosan.

Tha an luchd-obrach air a bhith ag iarraidh àrdachaidh de 10% aig a' char as lugha.

Adhartas

Bha sreath de stailcean ann is iomairt-obrach a bha a' leantainn.

Ach thòisich còmhraidhean às ùr na bu thràithe air a' mhìos, is tha Prospect is HIAL a-nise ag innse gu bheil dreach-aonta aca.

Dh'innis iad gum bi an tuilleadh chòmhraidheann ann an t-seachdain seo is gum faigh buill Prospect cothrom an uairsin bhòtadh air an aonta.

Thig an iomairt-obrach aig Prospect gu ceann rè ùine aig 5:00f Dimàirt an 19mh Samhna.