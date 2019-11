Tha dùil gum bi uard aig Ospadal an Ràthaig Mhòir dùinte do dh'euslaintich ùra fad na seachdain is tinneas ma sgaoil ann.

Chaidh Uard 2A a dhùnadh Dihaoine.

Dh'innis neach-labhairt bho NHS na Gàidhealtachd gu bheil grunn euslainteach air a bhith a' fulang le dìobhairt agus leis a' bhuinnich.

Thuirt iad gum feum a h-uile euslainteach a bhith seachad air comharran an tinneis fad 48 uairean, is gun tèid an uard an uairsin a ghlanadh gu mionaideach.