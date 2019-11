Cead ga mholadh do thuathanas-èisg

Image copyright Reuters

Tha oifigearan dealbhachaidh aig Comhairle na Gàidhealtachd a' moladh cead a thoirt do phàirt eile de sgeama thuathanasan-èisg far an Eilein Sgitheanaich.

Tha Organic Sea Harvest ag iarraidh ceithir tuathanasan-èisg a steidheachadh far Stafainn uile gu lèir.

Tha iad mar thà air cead fhaighinn airson dhà dhiubh.

Tha dragh air cuid ge-tà, mun bhuaidh air an àrainneachd agus seallaidhean san sgìre.

Beachdaichidh Comataidh Dealbhachaidh a' Chinn a Tuath air an treas tuathanas an ath-sheachdain.