Grace Millane

Thèid binn anns a' Ghearran an ath-bhliadhna air fear a mhuirt boireannach òg à Breatainn ann an New Zealand. Chaidh an duine, a tha 27 bliadhna de dh'aois, fhaighinn ciontach an-dè, ach air adhbharan laghail chan fhaodar innse cò e. Bhuineadh Grace Millane, a bha 21 bliadhna de dh'aois, do Wickford ann an Essex, is chaidh a murt ann an Aukland anns an Dùbhlachd an-uiridh.

An Taghadh Coitcheann

Dhiùlt an Seansalair Dùbhlanach, John McDonnell, beachd an Institiud airson Sgrùdaidh Fhiosgail air manifesto nan Làbarach a chaidh fhoillseachadh an-dè. Tha an IFS ag ràdh nach urrainn dha na Làbaraich an t-airgead air a bheil iad a' bruidhinn a chosg, gun - mar a gheall iad - buaidh sam bith air 95% de luchd-pàighidh nan cìsean. Tha an IFS den bheachd cuideachd gur e a thig às àrdachadh sa Chìs Chorporra a tha na Làbaraich a' moladh, ach tuarastal nas lugha agus prìsean nas àirde. Ach thuirt Mgr McDonnell nach tachradh sin.

Tha na Làbaraich ann an Alba a' foillseachadh am manifesto an-diugh 's iad ag ràdh gum bi biadh sgoile an asgaidh ann dhan a h-uile leanabh. 'S ann an ath-sheachdain a tha dùil ri manifesto bho na pàrtaidhean eile an Alba.

Tha Pàrtaidh Bhrexit a' foillseachadh poileasaidh airson an Taghaidh Choitchinn an-diugh. Thuirt an ceannard, Nigel Farage, nach e manifesto a th' acasan, oir gu bheil am facal sin ro thric ceangailte ri gealltanasan briste.

Ionnsaigh Mhanchester

Tha ro-èisteachd ann an-diugh air a' cheannairc aig Arena Mhanchester bho chionn dà bhliadhna gu leth nuair a rinn bomair fèin-mhairbhteach ionnsaigh às dèidh consairt Ariana Grande. Chaill 22 dhuine am beatha. Bha Eilidh NicLeòid à Barraigh, a bha 14 bliadhna de dh'aois, nam measg, 's chaidh ceudan eile a leòn. Tòisichidh an làn-rannsachadh poblach anns a' Chèitean an ath-bhliadhna.

Ospadal Oilthighe na Bànrighinn Ealasaid

Thuirt màthair a' ghille bhig trì bliadhna de dh'aois a chaochail ann an Ospadal Oilthighe na Bànrighinn Ealasaid ann an Glaschu, nach eil duine ag èisteachd rithe. Dh'innis Victoria Freeman dhan BhBC gu bheil i air an dà bhliadhna mu dheireadh a chur seachad ag iarraidh fhreagairtean. Thàinig bàs obann air a mac, Mason Djemat, anns an Lùnastal ann an 2017 ann an Ospadal na Cloinne, beagan sheachdainean mus do chaochail nighean deich bliadhna de dh'aois anns an aon uàrd. Thuirt NHS Ghlaschu agus Chluaidh gun do rinn iad làn-rannsachadh air bàs an leanaibh, 's gu bheil iad deònach bruidhinn ri a mhàthair aig àm sam bith.