Rabhadh mu bhuidseat cùraim agus slàinte an Earra Ghàidheal

Tha dùil gum bi seirbhsean cùraim agus slàinte ann an Earra Ghàidheal faisg air £2m thairis air buidseat ro dheireadh a' Mhàirt.

A-rèir aithisg a chunnaic Bòrd Amalaichte Cùraim agus Slàinte na sgìre bha beàrn luach £911,000 sa bhuidseat aca aig deireadh na Sultaine - àrdachadh de cha mhòr £500,000 air an dà mhìos ron sin.

'S iad seirbhisean sòisealta as motha as adhbhar ris an sin agus iad air a dhol £1,163,000 thairis air buidseat.

Cha robh a' bheàrn cho mòr agus a dh'fhaodadh i a bhith ge-tà leis nach do chosg seirbheisean slàinte £253,000 a bh'aca sa bhuidseat aca.

Tha am Bòrd Amalaichte air rabhadh a thoirt gu bheil e a' coimhead coltach gum bi iad air a dhol thairis air a' bhuidseat aca le £1,989,000 ro dheireadh na bliadhna ionmhais seo.