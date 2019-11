Tha fiosrachadh ga shireadh às dèidh tubaist-rathaid air taobh siar Leòdhais tràth madainn Dhisathairne.

Bhuail càr Zafira Vauxhall gorm ann an taigh far a bheil rathad an A857 agus an A858 a' coinneachadh ann am Barabhas aig mu 01:30m.

Chaidh an càr na theine agus chuir sin an taigh na theine.

Chaidh an triùir a bh' anns a' chàr a thoirt às le na seirbheisean èiginn, agus rinnear cobhair cuideachd air boireannach, aois 61, a bh' anns an taigh.

Chaidh na fir a bh' anns a' chàr a thoirt dhan ospadal ann an Steòrnabhagh.

Chuirear fireannach, 32, an greim co-cheangailte ris a' chùis.

Faodaidh daoine aig a bheil fiosrachadh fònadh gu na Poilis air an àireamh-fòn 101.

Thathas gu h-àraidh ag iarraidh air daoine le dealbhan dashcam sin a chur thuca.