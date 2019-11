Fear an greim co-cheangailte ri tubaist-rathaid an Leòdhas

Tha poilis a' sireadh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid air taobh siar Leòdhais tràth sa mhadainn.

Chaidh càr far an rathaid ann am Barabhas agus stad e air cliathaich taighe.

Chaidh an càr na theine agus chuir sin an taigh na theine.

Thugar an triùir a bha sa chàr dhan ospadal.

Chaidh fireannach a thoirt an greim co-cheangailte ris a' chùis.

Ag aithris bho làrach na tubaist, seo Alasdair MacLeòid.