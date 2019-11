Fireannach an grèim an dèidh tubaist-rathaid

Chaidh fireannach a chur an grèim às dèidh tubaist-rathaid ann an Leòdhas air an deireadh-sheachdain far an do bhuail càr ann an taigh.

Chaidh triùir a dhroch ghoirteachadh san tubaist, agus chaidh fear de phrìomh rathaidean an eilein a dhùnadh airson còrr is deich uairean de thìde.

Thachair an tubaist mu 01:30m Disathairne air an A857 aig lùb Bharabhais.

Thathas a' tuigsinn gun tàinig carbad Vauxhal Zafira far an rathaid aig astar, agus gun do bhuail e ann an taigh mus deach e na theine.

Rinn oifigearan poilis cobhair air triùir fhireannach a bh' anns a' chàr, agus air boireannach aois 61 a bha am broinn an taighe aig an àm.

Chaidh na fireannaich, aois 22, 32 agus 36, a thoirt dhan ospadal ann an Steòrnabhagh 's iad air an droch ghoirteachadh.

Tha na Poilis air fear aois 32 a chur an grèim.

Thuirt an t-Sgt Dòmhnall Mac na Ceàrdaich gun robh an rannsachdh aca a' leantainn, agus gu bheil iad airson cluinntinn bho neach sam bith a chunnaic an tubaist, no a bh' air an carbad gorm Zafira fhaicinn ro làimh.