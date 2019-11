Dithis air an goirteachadh ann an tubaist air an A9

Chaidh dithis a thoirt dhan ospadal oidhche Dhòmhnaich an dèidh tubaiste air an A9 deas air Drochaid Dhòrnaich ann an Siorrachd Rois.

Cha robh ach aon charbad an sàs san tubaist, a thachair mu 11:00f.

B' fheudar do luchd-smàlaidh na daoine a ghearradh a-mach às a' chàr.