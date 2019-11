Dh'fhoillsich Boris Johnson manifesto nan Tòraidhean le òraid far an do gheall e barrachd a chosg air seirbheisean poblach gun a bhith a' cur chìsean teachd-a-steach an-àirde.

Gheall e cuideachd, barrachd air aon uair, Brexit a chur an sàs agus thuirt e gun cumadh e an Rìoghachd Aonaichte bho a bhith air a briseadh an-àirde.