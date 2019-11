Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Manifesto nan Tòraidhean ga fhoillseachadh

Dh'fhoillsich am Pàrtaidh Tòraidheach am manifesto aca airson an taghaidh Là na Sàbaid ann an Telford.

Brexit dèante an ceann beagan sheachdainnean. Sin prìomh ghealltanas a' mhanifesto, am prìomhaire a' gealltainn gun leigeadh sin leis an Riaghaltas aige prìomhachas 'cridhe agus inntinn' a thoirt do na rudan a tha cudromach do shluagh na Rìoghachd Aonaichte.

Tha Boris Johnson ag ràdh gun tigeadh Bile Fàgail an Aonaidh Eòrpaich air ais mu choinneamh na Pàrlamaid ron 25mh den Dùbhlachd ma thaghas an sluagh Riaghaltas Thòraidheach eile.

Tha am manifesto cuideachd a' diùltadh riaghailtean fàgail eadar-amail, a bhiodh an sàs fhad 's a bha aonta malairt làn ùine ga rèiteach, a leudachadh seachad air an 31mh Dùbhlachd 2020.

Tha sreath de gheallaidhean ann cuideachd mu chìsean, 'cha tèid cìs chosnaidh an-àirde', (ged a bhios sin an urra ri Riaghaltas na h-Alba an seo), tha iad ag ràdh, 'Cha tèid VAT no Àrachas Nàiseanta suas a bharrachd' - sin uile fad còig bliadhna na pàrlamaid.

Thèid an ìre aig am feumar tòiseachdainn àrachas nàiseanta a phàigheadh suas gu £9,500 ann an 2020, le plana a chur an àrd gu £12,500 às dèidh sin.

A dh'aindeoin nam poileasaidhean agus nan geallaidhean mòra sa mhanifesto, tha na Tòraidhean ag ràdh nach tèid iasadan sam bith a thoirt a-mach son pàigheadh airson ghnothaichean làitheil.

Tha na Tòraidhean a' gealltainn glais tri-fhillte air pèinnseanan a chumail

Tha Pòl Johnson, stiùiriche an Institut 'son rannsachaidh fiosgail gum faodadh gealladh nan Tòraidhean gun cìsean àrdachadh gèilleadh orra, nam biodh e a' fàilneachadh orra dèiligeadh ri uallach a bharrachd air an NHS ri linn sluagh na dùthcha a' sìor fhàs nas sine.

Cuid eile de na tha sa mhanifesto:

Àrdachadh san àireimh de nursaichean ann an Sasainn gu 50,000 ri 2023. Tha iad an dòchas grantaichean eadar £5,000 - £8,000 sa bhliadhna a thoirt air ais do dh'oileanaich.

Na gasaichean a tha gan leigeil mu sgaoil san àrainneachd a lùghdachadh gu cha mhòr neoni ro 2050.

Glèidheadh 'glais tri-fhillte' air peinnseanan, a' ciallachadh gun tèid iad an àrd aig ìre cuibheasach tuarasdail, no ìre na h-atmhoireachd, no 2.5%, ge bith dè às àirde dhen trì.

Cumar cead TBh an asgaidh do dhaoine nas sine na 75

Cumail orra le leudachadh sgeama a' chreidis choitchinn, a dh'aindeoin ghearainean mu dheidhinn an t-siostaim shochairean

Tha dùil gun tèid manifesto Albannach nan Tòraidhean fhoillseachadh Dimàirt.