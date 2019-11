Mì-thoileachas mu phlana airson tuathanas-èisg

Image copyright PA

Tha fearg air luchd-còmhnaidh an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich agus oifigich dhealbhachaidh aig Comhairle na Gàidhealtachd a' moladh taic a chur ri plana airson tuathanas-èisg, ged a tha mòran dhaoine air cur na aghaidh.

Nì comhairlichean co-dhùnadh air an iarrtas bho Organic Sea Harvest airson an leasachaidh far chosta Fhlòdaigearraidh aig coinneimh Dimàirt, ach tha urras a' bhaile a' gearain nach tugadh feart dha na beachdan aig muinntir an àite.

Soidhnichean

Nochd soidhnichean aig oir an rathaid an ceann a tuath an eilein a' cur an aghaidh a' phlana air an deireadh-sheachdain.

Tha daoine ann am Flòdaigearraidh a' faireachdainn nach eil oifigearan dealbhachaidh Comhairle na Gàidhealtachd air èisteachd cheart, chothromach a thoirt dhaibh.

Organic Sea Harvest

Tha Organic Sea Harvest air cead fhaighinn mu thràth airson dà thuathanas-èisg far chosta an Eilein Sgitheanaich, ach tha daoine air barrachd dragh a thogail mun fhear seo agus e gu bhith cho faisg air àite far a bheil daoine a' fuireach.

Chaidh litir a-steach chun na Comhairle ris an do chur muinntir Fhlòdaigearraidh gu lèir an ainmean, a dh'aindeoin seo, agus ged a chuir buidhnean mar an RSPB agus Buidheann Iasgairean Bhradan an Eilein Sgitheanaich na aghaidh, tha pàipear a' dol gu coinneimh chomataidh planaidh Comhairle na Gàidhealtachd a' moladh cead a thoirt seachad.

Urras Bhaile Fhòdaigearraidh

Bha Emma Pheutan bho Urras Bhaile Fhòdaigearraidh ag ràdh: "Tha sinn an dòchas gun èist na comhairlichean rinn leis gu bheil e follaiseach nach eil duine sam bith eile a' dol a dh'èisteachd rinn".

Mhol a' Chomhairle dhan chompanaidh diofar cheumannan a ghabhail gus nach toir an tuathanas uiread de bhuaidh air an àrainneachd - ach tha dragh air daoine anns a' choimhearsnachd nach dèan sin mòran diofair.