Dh' fhoillsich Pàrtaidh Uaine na h-Alba am manifesto aca son an taghaidh choitcheann an-diugh, 's iad airson cruth-atharrachadh a thoirt air an eaconomaidh mar thoradh air blàthachadh na cruinne.

Tha na h-Uainich cuideachd airson stad a chur air Brexit agus referendum eile a chumail air neo-eismeileachd do dh'Alba.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher.