Tha deich bliadhna bhon a chaidh an carthannas Lucky2BeHere a stèidheachadh.

Bhon a' chiad inneal aca ann am Port Rìgh, tha iad a-nis air còrr is sia ceud defibrillator a sgaoileadh air feadh Alba.

Chaidh cruinneachadh a chumail ann an Inbhir Nis airson a' chlach-mhìle seo a chomharrachadh - agus bha am fear naidheachd againn Anndra MacFhionghain an làthair.