Cùrsa ùr fradharc-eòlais aig UHI

Feuchaidh cùrsa ceuma ùr aig Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean (UHI) ri dèiligeadh ri gainnead fradharc-eòlaichean (optometrists) aig tuath.

'S ann ag amas gu sònraichte air seirbheisean a lìbhrigeadh do sgìrean dùthchail a bhios an cùrsa.

Bidh UHI air fear de dhìreach dhà ionad an Alba far am faighear trèanadh fo-cheum ann am fradharc-eòlas.

'S e seo a' chiad chùrsa ceuma ùr anns a' chuspair an Alba ann an cha mhòr 50 bliadhna.

Tha iarrtas mòr air fradharc-eòlaichean air feadh Bhreatainn, agus chaidh ceann a tuath na h-Alba a chomharrachadh mar thè de na sgìrean as motha far a bheil gainnead.

Tòisichidh an cùrsa ùr aig Colaiste Inbhir Nis UHI, agus Colaiste Mhoireibh UHI ann an Eilginn, san t-Sultain an ath-bhliadhna.