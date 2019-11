Iolairean mara Uibhist

A dh'aindeoin gearainnean thuathanaich agus croitearan gu bheil iad a' falbh le na h-uain aca, cha d'fhuaireas fianais sam bith ann an nead ann an Uibhist gu bheil iolairean mara a' creachadh stuic.

Thòisichear a' cumail suil air an nead bho chionn còrr is bliadhna agus, nuair a chaidh sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air bho chionn ghoirid, cha robh cnamhan uan rin lorg am measg an treallaich.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.