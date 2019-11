Manifesto nan Tòraidhean ann an Alba

Dh'fhoillsich am Pàrtaidh Tòraidheach ann an Alba am manifesto aca an-diugh le gealltanas gun cùm iad an Rìoghachd Aonaichte slàn.

Bha am Prìomhaire, Boris Johnson, ann an Inbhir Chèitinn còmhla ri ceannard Albannach a' phàrtaidh, Jackson Carlaw, 's iad a' toirt barantas nach bi referendum eile ann air neo-eisimeileachd ma bhuannaicheas na Tòraidhean an Taghadh Coitcheann.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.