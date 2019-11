Gàidhlig air Duolingo

Image copyright Getty Images Image caption Chaidh Duolingo a stèidheachadh ann an 2011 is tha e air soirbheachadh gu mòr bhon uairsin.

Tha cùrsa Gàidhlig a-nis beò air an app ionnsachaidh Duolingo.

Thàinig seo às dèidh iomairt gus a' Ghàidhlig a chur am measg an iomadh cànan a tha air an app, a tha an asgaidh a chleachdadh.

Chaidh Duolingo a stèidheachadh ann an 2011 is tha e air soirbheachadh gu mòr bhon uairsin.

Fàilte

Le Gaeilge is Cuimris am measg nan cànan a bh' air Duolingo mar-thà, thòisich iomairt air loidhne gus àite fhaighinn dhan Ghàidhlig cuideachd.

Dhearbh Duolingo gun tachradh sin is tha an cùrsa Gàidhlig aca a-nis air a dhol beò.

Chaidh grunn dhaoine dha na meadhanan-sòisealta oidhche Mhàirt gus fàilte a chur air a' chùrsa.