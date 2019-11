Manifesto an SNP

Tha an SNP ag ullachadh an-dràsta airson manifesto an taghaidh fhoillseachadh le gealltanas stad a chur air Brexit agus an dàrna referendum a chumail air neo-eisimeileachd do dh'Alba nuair a fhreagras sin orra. Agus tha ceannard an SNP, Nicola Sturgeon, ag iarraidh tuilleadh airgid do Sheirbheis na Slàinte air feadh na Rìoghachd Aonaichte mu choinneimh taic bhuapasan do riaghaltas beag-chuid Làbarach.

Iomairt an Taghaidh

Thuirt ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, gu bheil pàipearan oifigeil aige anns a bheil dearbhadh gu bheil an NHS fo dheasbad ann an comhraidhean dìomhair mu mhalairt ris na Stàitean Aonaichte às dèidh Brexit. Tha am Prìomhaire ag ràdh nach eil sin fìor.

Chuir na Làbaraich dìon air am plana airson cur às do dh'fhaochadh cìse do chàraidean pòsta, rud a bhiodh a' ciallachadh £250 nas lugha gach bliadhna do dhà mhuillean duine air tuarastal ìosal. Thuirt Rùnaire Ceartais nan Làbarach, Richard Burgon, gum biodh rudan eile, mar thuarastal nàiseanta bith beò nas motha, a' dèanamh suas airson a' chall sin.

Thuirt Ministear nan Coimhearsnachdan, Robert Jenrick, gum bi am Pàrtaidh Tòraidheach a' foillseachadh torradh an rannsachaidh neo-eisimilich air casaidean mu ghràin air Islam sa phàrtaidh. Gheall Boris Johnson gun tòisich an rannsachadh sin ro dheireadh na bliadhna.

Tha àireamhan oifigeil ag ràdh gun do chlàir 700,000 duine an-dè airson bhòtadh air an là mu dheireadh air an robh sin ceadaichte airson pàirt a ghabhail san Taghadh Choitcheann an ceann cola-deug. 'S e sin an àireamh as motha riamh ann an aon là bho chaidh am fiosrachadh mun chlàradh sin fhoillseachadh an toiseach ann an 2014.

Tinneas

Tha Ospadal Uibhist 's Bharraigh ann am Beinn nam Fadhla dùinte do luchd-tadhail le sgapadh de thinneas noro-bhìoras. Chaidh iarraidh air a' mhòr-shluagh an uard a sheachnadh ach ma tha suidheachdh sònraichte ann, gum bu chòir bruidhinn ris an àrd-nurs airson cead fhaghinn tadhal air teaghlach.

Gary Rhodes

Chaochail an chef ainmeil Breatannach, Gary Rhodes. Bha e 59. Bha e aig aon àn os cionn a' phrògraim telebhisein MasterChef. Choisinn e còig rionnagan Michelin - rud nach do rinn duine roimhe - agus bha e a' fuireach agus ag obair mu dheireadh ann an Dubai.