Dannsairean Leòdhasach a' tilleadh le duaisean gu leòr

Shoirbhich gu mòr le dannsairean Sgoil Claire Wilson aig Cruinneachadh Eadar-nàiseanta de Dhannsa Ghàidhealach ann am Paris.

Image caption Dannsairean Sgoil Claire Wilson

Bha naoinear nigheanan bhon sgoil ann an Steòrnabhagh a' farpais ri dannsairean bho bhuidhnean eile an Alba, Canada agus na Stàitean Aonaichte.

Thill iad dhachaigh Dimàirt le 60 bonn agus 11 cupa eatorra.

Bha iad a' fuireach aig Disneyland air iomall Pharis agus fhuair iad cothrom a bhith an sàs ann an caismeachd mhòr an sin an dèidh farpais airson cothrom sin a dhèanamh.

Mhol an tidsear aca, Claire Wilson, an obair mhòr a rinn iad agus cho math agus a rinn sgioba cho beag.

Bha an dannsair, Jayne NicLeòid, còmhla riutha: "'S e cothrom fìor mhath a bh'ann dhaibh a bhith a' taisbeanadh nan sgilean dannsa aca."

"Bha e uabhasach math a bhith a' coinneachadh a h-uile duine agus a bhith a' faighinn cothrom a bhith a' dannsa aig Disneyland."

"Bu mhath leinn dìreach taing a thoirt dhan choimhearsnachd gu lèir a thug taic dhuinn airson an turas a chur air dòigh."