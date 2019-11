Buaireadh mun NHS

Image copyright Reuters

Tha buaireadh air èirigh an dèidh do cheannard nan Làbarach Jeremy Corbyn cantainn gun robh "fianais" aige gun cuireadh aonta malairt leis na Stàitean Aonaichte às dèidh Brexit an NHS ann an cunnart.

Thuirt Mgr Corbyn gun robh aithisg le 451 duilleag a' sealltainn gun do ghabh còmhraidhean àite agus gun robh na Tòraidhean deònach an NHS "a reic".

Ach, bha am Prìomhaire Boris Johnson ag ràdh gur e "amaideas" a th' anns na casaidean agus nach biodh an NHS mar phàirt de chòmhraidhean.

Tha manifesto nan Tòraidhean ag ràdh nach bi prìsean dhrugaichean no seirbheisean NHS "air a' bhòrd".

Aig a' cheart àm, gheall an SNP gun cuireadh iad dìon air Seirbheis na Slàinte nuair a thigeadh e gu aontaidhean malairt, le Achd Dìon an NHS aca.

Còmhraidhean

Fhuair na Làbaraich pàipearan riaghaltais mu shia earrannan de chòmhraidhean eadar oifigearan Breatannach agus Aimeireaganach eadar an t-Iuchar 2017 agus an t-Iuchar 2019.

B' e còmhraidhean ullachaidh a bh' ann ro chòmhraidhean malairt foirmeil.

Nochd fiosrachadh mu na coinneamhan air Dispatches aig Seanal 4 air a' mhìos a dh'fhalbh, ach tha barrachd fiosrachaidh air a thighinn am bàrr a-nis.

Cungaidhean

Tha na pàipearan a' sealltainn gu bheil ùidh aig na Stàitean ann am prìsean dhrugaichean, gu sònraichte ann a bhith a' leudachadh pheutantan a tha a' ciallachadh nach gabh cungaidhean saora a bhith air an cleachdadh.

Tha na Stàitean a' pàigheadh còrr air a dhà uimhir sa tha an NHS airson drugaichean an-dràsta.

Tha aon phàipear ag ràdh gun robh na còmhraidhean feumail, ach gum biodh an Rìoghachd Aonaichte an aghaidh cuid de rudan.

A thilleadh air drugaichean, bhathas a' bruidhinn air nithean eile, mar àiteachas agus atharrachadh na gnàth-shìde.

"Làn chothrom air margaidean"

Tha na pàipearan ag ràdh gun iarradh na Stàitean Aonaichte "làn chothrom air margaidean", a thilleadh air rudan a bhiodh air liosta shònraichte.

Chan eil fianais sam bith anns na pàipearan gun do dh'aontaich an Rìoghachd Aonaichte ris an sin.