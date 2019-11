Tha beagan is 21,000 neach air a' chlàr bhòtaidh anns na h-eileanan an iar airson a' chiad taghadh geamhraidh ann am faisg air 100 bliadhna, beagan nas lugha na bha ann bho chionn dà bhliadhna.

Ach am bi daoine cho deònach tighinn a-mach an turas seo?

'S ann air Comhairle nan Eilean Siar a tha an t-uallach dèanamh cinnteach gum faigh daoine air bhòtadh gu sàbhailte agus gun tèid na bhòtaichean aca a chunntadh.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.