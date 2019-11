Tha buaireadh air èirigh an dèidh do cheannard nan Làbarach Jeremy Corbyn cantainn gun robh "fianais" aige gun cuireadh aonta malairt leis na Stàitean Aonaichte às dèidh Brexit an NHS ann an cunnart.

Ach, bha am Prìomhaire Boris Johnson ag ràdh gur e "amaideas" a th' anns na casaidean agus nach biodh an NHS mar phàirt de chòmhraidhean.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn Niall O'Gallagher.